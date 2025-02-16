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Haberler Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "13 haftadır buradayım, taraftarımıza en kötü Konyaspor'u izlettirdik, olmadı"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "13 haftadır buradayım, taraftarımıza en kötü Konyaspor'u izlettirdik, olmadı"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, görev aldığı 13 hafta boyunca taraftara en kötü Konyaspor'u izlettirdiklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 19:34
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: "13 haftadır buradayım, taraftarımıza en kötü Konyaspor'u izlettirdik, olmadı"

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada istedikleri oyunu ortaya koyamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

Güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini dile getiren Uçar, "Bu maçta yapılan her haksızlığa karşı bir tepki vermek, isyan etmek istiyorduk. Rakibimiz, ligin en iyi takımlarından biri. Bulunduğu konumu hak eden bir takım. Bu doğrultuda hazırlandık. Haftayı iyi geçirdik ama zorluk seviyesi bu kadar yüksek bir maça maalesef bireysel hatayla 1-0 geride başladık. Sahada en başta sakinliğimizi kaybettik. 13 haftadır buradayım, taraftarımıza en kötü Konyaspor'u izlettirdik, olmadı. Başaramadık, üzgünüm. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi oyunlar oynayıp kazanıp Konyaspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Uçar, bir gazetecinin maç sonu kendisine yönelik protestoya ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Beklentiler büyük, anlıyorum. Ben de Konyaspor taraftarı gibiyim. Elbette istedikleri, arzu ettikleri sonuç yansımayınca da protesto ediyorlar. Bundan önceki maçlarda destek verdilerse bugün de protesto ettiler, haklarıdır. Yani onlar adına üzgünüm. Onlar bu tepkiyi göstermekte de genel olarak haksız diyemem, haklılar. Umarım bundan sonraki maçlarda onları daha mutlu edecek oyunlar oynarız."

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