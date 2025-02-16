TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. Konuk ekip, mücadeleyi 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadeleye hızlı başlayan Reeder Samsunspor, henüz 2. dakikada öne geçti. Konyaspor'un geriden oyun kurma çabasında Oğulcan Ülgün'ün kaptırdığı top sonrası Celil Yüksel'in pasıyla buluşan Bola, uzaktan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada Konyaspor, beraberlik şansı yakaladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Moundilmadji, ceza yayı önünde kaleci Slowik'in üzerinden topu aşırttı ancak Bazoer, çizgi önünde topu çıkararak mutlak bir golü önledi.

45+2. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu, direğin dibinden dışarı çıktı.

45+3. dakikada Samsunspor, farkı artırma şansını değerlendiremedi. Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Moundilmadji'nin şutu kaleci Slowik tarafından kurtarıldı. İlk yarı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda Konyaspor, beraberlik golünü bulmak için baskı kurdu. 58. dakikada Pedrinho'nun ortasına gelişine vuran Yusuf Erdoğan'ın şutu az farkla auta gitti.

74. dakikada Samsunspor, farkı artırma şansı yakaladı. Holse'nin pasıyla ceza yayı üzerinden vuran Emre Kılınç'ın şutunu kaleci Slowik kornere çeldi.

78. dakikada Konyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Pedrinho'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan kornere çelmeyi başardı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmazken, Reeder Samsunspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 46'ya yükseltirken, Konyaspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Net Global Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Reeder Samsunspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.