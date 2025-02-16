İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybeden İstanbul ekibi, güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran eflatun-sarılılar, Mame Thiam önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. İlk Süper Lig deneyiminde 39 puanla 4. sırada yer almayı başaran Eyüpspor, Avrupa kupalarında mücadele etmek için 3 puan almayı amaçlıyor. Sergej Jakirovic ile uzun süren galibiyet hasretine son veren Kayserispor, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bir an önce küme düşme potasından çıkmak istiyor. 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, zorlu İstanbul deplasmanında hata yapmak istemiyor. Peki, İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan Eyüpspor ile Kayserispor 4. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulurken, eflatun-sarılıların henüz galibiyeti bulunmuyor. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Kayserispor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.