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Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ilk defa en üst ligde mücadele eden İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında 1-0 kaybeden Eyüpspor, küme düşme mücadelesi veren Kayserispor karşısında yaralarını sarmak istiyor. 39 puanla 4. sırada yer alan eflatun-sarılılar, etkili bir oyun ortaya koyarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-2 yenerek uzun süren galibiyet hasretini sonlandıran Kayserispor, üst üste ikinci 3 puanını almak istiyor. Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde çıkış arayan sarı-kırmızılılar 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 12:40
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İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybeden İstanbul ekibi, güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran eflatun-sarılılar, Mame Thiam önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. İlk Süper Lig deneyiminde 39 puanla 4. sırada yer almayı başaran Eyüpspor, Avrupa kupalarında mücadele etmek için 3 puan almayı amaçlıyor. Sergej Jakirovic ile uzun süren galibiyet hasretine son veren Kayserispor, üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bir an önce küme düşme potasından çıkmak istiyor. 20 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor, zorlu İstanbul deplasmanında hata yapmak istemiyor. Peki, İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan Eyüpspor ile Kayserispor 4. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulurken, eflatun-sarılıların henüz galibiyeti bulunmuyor. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Kayserispor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

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