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Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 19:47 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 20:06
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Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Ev sahibi Adana Demirspor 2 puanla sona sırada yer alıyor. Onvo Antalyaspor ise haftaya 26 puanla 13. sırada giriş yaptı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ozan, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui.

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Erdal, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

ADANA DEMİRSPOR - ONVO ANTALYASPOR MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İKİ TAKIM ARASINDA 27. RANDEVU

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşan Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor 27. defa rakip oldu. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 11 kez Adana temsilcisi üstün ayrılırken, 8 mücadeleyi de Akdeniz ekibi kazanan taraf oldu. Adana Demirspor ile Antalyaspor arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle tamamlandı.

ADANA DEMİRSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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