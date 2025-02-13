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Haberler Süper Lig Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'un Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilgili yönetmeliği değiştirerek sahadan çekilen takımlara görülmemiş bir ceza vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 12:10
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Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Akdeniz ekibi, 12. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu sonrası sahadan çekildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR konuşmalarını yayınladı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Geçtiğimiz sezon da benzer durum yaşanması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Federasyon, yaşanan olay sonrası flaş bir karar aldı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin disiplin talimatında değişikliğe gideceği ve sahadan çekilen takımlara daha ağır cezalar verileceği belirtildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak

SAHADAN ÇEKİLEN TAKIM KÜME DÜŞÜRÜLECEK

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yeni talimatla birlikte bir kez sahadan çekilen takımın küme düşürüleceği aktarıldı.

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