Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'den radikal karar! Sahadan çekilen takım yanacak
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'un Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilgili yönetmeliği değiştirerek sahadan çekilen takımlara görülmemiş bir ceza vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz sezon da benzer durum yaşanması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Federasyon, yaşanan olay sonrası flaş bir karar aldı.
Sabah'ın haberine göre, TFF'nin disiplin talimatında değişikliğe gideceği ve sahadan çekilen takımlara daha ağır cezalar verileceği belirtildi.
TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.
SAHADAN ÇEKİLEN TAKIM KÜME DÜŞÜRÜLECEK
Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yeni talimatla birlikte bir kez sahadan çekilen takımın küme düşürüleceği aktarıldı.
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