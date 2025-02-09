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Haberler Süper Lig Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 09:54 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:10
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Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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