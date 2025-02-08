Mondihome Kayserispor - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Mondihome Kayserispor - Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Mondihome Kayserispor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mondihome Kayserispor - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONDİHOME KAYSERİSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mondihome Kayserispor - Tümosan Konyaspor maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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