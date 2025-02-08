  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 15:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, D. Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, A. Karimi, Miguel Cardoso, Kartal Yılmaz, M. Bourabia, C. Mane, Hasan Ali Kaldırım, D. Nazon

TÜMOSAN Konyaspor: J. Slowik, Adil Demirbağ, Guilherme, R. Bazoer, N. Boranijasevic, Tunahan Taşçı, M. Jevtovic, Oğulcan Ülgün, D. Aleksic, Yusuf Erdoğan, B. Kramer

BELLONA KAYSERİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor 8 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek!
Osimhen'den Napoli'ye büyük rest!
DİĞER
"Bu sene, o sene" 14 Şubat'ta en özel dilekleri gerçekleşiyor! Alişan ve eşi Buse Varol Sevgililer Günü'nde Umre'ye gidiyor!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" dersi: Siyasi dalaletten başka bir şey değildir
Arroyo yola çıktı! İşte geliş saati
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! F.Bahçe'de rota Sambacı sol bek! 15:31
Fırtına transferi resmen duyurdu! Fırtına transferi resmen duyurdu! 15:11
Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 15:04
Benfica - Moreirense maçı hangi kanalda? Benfica - Moreirense maçı hangi kanalda? 14:44
Damac - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Damac - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 14:30
Özbek'in cezasında indirime gidildi Özbek'in cezasında indirime gidildi 14:30
Daha Eski
Al Akhdoud - Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Akhdoud - Al Ettifaq maçı ne zaman? 14:25
Al Kholood - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Kholood - Al Riyadh maçı ne zaman? 14:21
Sivasspor - Beşiktaş maçı yayın bilgisi! Sivasspor - Beşiktaş maçı yayın bilgisi! 14:15
Torino - Genoa maçı ne zaman? Torino - Genoa maçı ne zaman? 13:42
G.Saray Icardi'ye vedaya hazırlanıyor! G.Saray Icardi'ye vedaya hazırlanıyor! 13:42
Empoli - Milan maçı ne zaman? Empoli - Milan maçı ne zaman? 13:39