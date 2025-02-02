Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Avrupa kupalarında yer almak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak, 34 puanla 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Alanyaspor ise 25 puanla 11. sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.