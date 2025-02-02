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Haberler Süper Lig Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Üst sıralarda yer almak isteyen deplasman takımı ile Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen ev sahibi takım arasında oynanacak karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Göztepe, zorlu mücadelede etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 25 puanla 11. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Sami Uğurlu'nun öğrencileri ise üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Zorlu mücadelede hata yapmak istemeyen her iki takımın da nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor. Peki, Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 13:30
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Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Avrupa kupalarında yer almak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak, 34 puanla 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Alanyaspor ise 25 puanla 11. sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GÖZTEPE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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