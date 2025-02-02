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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeliyiz

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. İşte Palut'un açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:02 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:24
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Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut: Bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hafta içi iyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin değişik pozisyonlarla başlayabileceği oyundu. Çeşitli opsiyonlarına çalıştık. Yaptığı transferlerle beraber hangi oyuncularla başlayacağı tahmini kolay bir maç değildi. Maç planımıza uygun oynandı. Kazandığımız topların değerini çok iyi bildik. 2 gol attık. Attırabileceğimiz pozisyon vardı. Belki 3'ü bulabilirdik. Hem penaltı olan pozisyon hem 10 kişi bırakan pozisyon. İkinci yarı başlangıcında en kötü senaryoydu. Çok fazla atak girişimi yapabileceğimizi tahmin ettim. 4-5 dizilişi ile Fenerbahçe'yi karşıladık. Dzeko, Nesyri gibi, sonradan giren Tadic gibi oyuncularla etkili olabilirlerdi. Tam oyuncu değiştirirken 9 kişi kalarak işimiz zorlaştı. 5-3 dizilişini oyunculara geçiremeden 3. golü yedik. Fenerbahçe'nin direkten dönen topları vardı ki bunlar da gayet normal. 3-2 olduktan sonra takımın acaba 1 gol atabilir miyim diye saldırması, kaleci hariç 8 kişi ile puana zorlamamız pozitif görüntülerdi. Oyuncularımı kutluyorum. 11-11 iken de 10-11 iken de ne dediysem onu yaptılar. Bizim için aslolan istikrarı yakalamak. Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı. Bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAKEM ÇOK CESURDU"

Maçın hakemi Burak Pakkan'ın performansıyla ilgili de konuşan Palut, "Süper Lig maçlarının hepsine saygı duyuyoruz. Geç başlatmak gibi tarzımız olamaz. Hakem, cesurdu. Çok cesurdu. Bir büyük bir maç daha yönetmesi garanti" diye konuştu.

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