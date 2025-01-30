Süper Lig haberleri

Muhammed G.Antep'te

GAZİANTEP FK, lider Galatasaray'ı ağırlayacağı kritik maç öncesinde Belçika ekibi Westerlo'dan Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 24 yaşındaki 10 numara, bu sezon 7 maçta boy gösterdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Süper Lig ekibi Samsunspor'da 14 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Gümüşkaya, 10 numaranın yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

3 puan vakti geldi

KONYASPOR, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile yarın sahasında yapacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Recep Uçar ve orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu umut dağıttı. Uçar, "Mazereti olmayan, her koşulda sahadan iyi sonuçla ayrılıp daha rahat konuma geleceğimiz bir maç" derken, İbrahimoğlu, "Artık galibiyet vaktinin geldiğini düşünüyorum. Konyaspor'un ligdeki yeri burası değil" ifadelerini kullandı.

Varsa yoksa galibiyet

DÜŞME hattındaki Bodrum, yarın Konyaspor'la deplasmanda yapacağı 6 puanlık karşılaşmanın hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. İyi oynadıkları ama skor alamadıklarını belirten teknik direktör Volkan Demirel, "Direkt rakibimiz olan bir takımla oynayacağız, yendiğimiz takdirde puan farkı azalacak. İleriye daha umutla bakacağız. Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız. Skoru aldığımız takdirde daha güzel şeyler konuşacağız" diye konuştu

Samsun hazır kıta

SÜPER Lig'de 3. sırada Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, Başakşehir ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına moralli bir şekilde devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Reis yönetimdeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmana dinamik ısınma, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü taktik çalışmasıyla tamamladı. Futbolcuların hırslı çalışması ise teknik heyeti sevindirdi.

Boa Morte'den şok fesih

KAYSERİSPOR'UN Portekizli sağ açığı Aylton Boa Morte, izinsiz şekilde Kayseri'den ayrılarak takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Başkan Nurettin Açıkalın, oyuncunun kimseye haber vermeden ayrıldığını ve hukuki yaptırımların uygulanacağını açıkladı. İki sezondur takımdaki 31 yaşındaki hücumcu, bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

Chatzigiovanis kiralandı

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Eyüpspor, sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan sol kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis'i ülkesindeki Asteras Aktor FC takımına sezon sonuna kadar kiraladı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 kez asist katkısı sağladı.