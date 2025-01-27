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Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hatayspor ile üst sıralarda yer almak isteyen Kasımpaşa krtik karşılaşmada kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Murat Şahin'i göreve getiren Hatayspor, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 1-1 berabe kaldı. son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puanla 18. sırada yer alan deplasman takımı, İstanbul deplasmanında çıkış arıyor. Hakan Keleş yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Kasımpaşa ise 22 puanla 13. sırada bulunuyor. Zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 12:00
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Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. 22 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik haftada çıkış arıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçın ardından puan kazanan Hatayspor, bu defa 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Murat Şahin'i getiren deplasman takımı, 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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