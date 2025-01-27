Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamadı. 22 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik haftada çıkış arıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçın ardından puan kazanan Hatayspor, bu defa 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Murat Şahin'i getiren deplasman takımı, 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.