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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Sipay Bodrum FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alan takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen rakibine karşı hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, Volkan Demirel önderliğinde sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, 16 puanla 16. sırada yer alıyor. 33 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Arda Turan'ın öğrencileri ise üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlıyor. Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 16:50
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Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Sipay Bodrum FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, küme düşme hattından çıkmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 16 puanla 16. sırada yer alan Ege temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Muğla deplasmanına konuk olacak Eyüpspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 33 puanla 5. sırada yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, Avurapa'da mücadele etmek istiyor. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı.

SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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