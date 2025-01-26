ONVO Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Kazanma odaklı bir oyun oynayacağız

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ONVO Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun sözleri...

"BİZDEN ÜSTTE OLAN TAKIMLARA MEYDAN OKUMAK İSTİYORUZ"

"Her teknik adamın geldiği takımlara katmak istedikleri var. Alex bunu elinden geldiğince yapmaya çalıştı, şimdi ben de yapmaya çalışıyorum. Biz yeniyiz, rakibin hocası da yeni. Sert bir fikstürle başladık. Puan ve puanlar almanın değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlara. Bugün biraz daha bizden üstte olan takımlara meydan okumaya başlamak istiyoruz, kazanma odaklı bir oyun oynayacağız. Rakibimiz hafta içi sansasyonel bir skor aldı. Önceki hocalarına göre daha değişik oynuyorlar, arkayı üçleyip bekin birini gönderiyorlar. İyi savunma yapmaya çalışacağız, her takımın olduğu gibi onların da eksikleri var. Bu stadyumdaki ilk maçım, inşallah iyi bir başlangıç yapabiliriz."

"İKİMİZ DE ÜLKEMİZİN DEĞERLİ OYUNCULARIYDIK"

"Solskjaer futbolcuyken de oyuna akıl koymaya çalışan bir oyuncuydu. İkimiz de ülkelerimizin değerli oyuncularıydık. Kendisine bu maç dışında başarılar diliyorum."