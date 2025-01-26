Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, üst sıralara çıkmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 24 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Rize deplasmanına konuk olacak Adana Demirspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 19. sırada yer alan Mustafa Çulcu'nun öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.