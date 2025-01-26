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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:34
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Çaykur Rizespor 3-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Ibrahim Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada Rachid Ghezzal'dan (P) geldi. Adana Demirspor'un gollerini ise 52.dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro kaydetti.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da Husniddin Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek, Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

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Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 27 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı ve son sıradan kurtulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak, Adana Demirspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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