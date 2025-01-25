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Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak için mücadele eden iki takım da sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ve Ömer Erdoğan'ı göreve getiren ev sahibi takım, son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 20 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 puanla 17. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri ise 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:20
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Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Ömer Erdoğan ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 20 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Sivas deplasmanına konuk olacak Kayserispor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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