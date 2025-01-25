Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Ömer Erdoğan ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 20 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Sivas deplasmanına konuk olacak Kayserispor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.