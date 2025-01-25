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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Bellona Kayserispor Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor'a karşı alınan 5-2'lik ağır bir mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 17:11
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Bellona Kayserispor Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor'a 5-2'lik ağır bir mağlubiyetin ardından, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi açıklamasında, "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte Bellona Kayserispor'un açıklaması...

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