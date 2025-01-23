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Süper Lig'de gündem

İşte Süper Lig takımlarındaki son durum

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Süper Lig'de gündem

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor, deplasmanda lider Galatasaray'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına devam etti. Güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermek isteyen ve üst sıralara tırmanmak amacındaki Anadolu Kartalı, antrenmanda 3 gruba ayrılıp, top kapma ve geçiş oyunundan sonra çift kale maç yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

Samsun hırslı çalışıyor

Trednyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek olan Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Son olarak Beşiktaş deplasmanından puanla dönen ve Süper Lig'de 3. sıradaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlıların antrenmanda hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Birlik olmak gerekiyor

Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da Danimarkalı sol bek Hojer, önemli ve zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Belli yeteneklerimiz var. Bütün oyuncular son derece kaliteli. Bunu yapacak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için birlik olmak gerekiyor. Herkesin bir olması gerekiyor. Bunu da yapabilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.

Şahin'e güveniyoruz

Düşme hattındaki Hatayspor'da Başkan Hikmet Çinçin, teknik direktörlüğe getirdiği Murat Şahin'i övdü. Çinçin, "Mourinho nereden geldi? Tercümanlıktan. Herkes bir yerden başlayacak. Murat Şahin'i yıllardır takip ediyordum. 'Bahane üretmeye değil, başarılı olmaya geliyorum' dedi. Bu takım Galatasaray'a karşı iyi bir oyun oynadı. G.Saray'a karşı böyle oynuyorsak, herkese bu oyunu oynayabiliriz" diye umut dağıttı.

Varsa yoksa galibiyet

8 maçtır kazanamayan ve düşme hattının hemen üzerindeki Sivasspor, 6 puanlık maçta ateş hattındaki Kayserispor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, kritik maçın hazırlıklarına başladı. Mutlak galibiyet parolasıyla çalışmalara başlayan Yiğidolar'da futbolcuların antrenmanda hırslı gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sivas ekibi, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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