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Haberler Süper Lig Sambaya devam

Sambaya devam

Avrupa’yı hedefleyen Göztepe, forvette Fofana ve Kubilay’ın sakatlığı sonrasında Brezilya’da A.Paranaense’den kanat forvet Emersonn’la 4.5+1 yıllık imza attı. F.Bahçe ve Beşiktaş’ın ilgilendiği Romulo’nun da satın alma opsiyonunu kullandı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Sambaya devam

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, ara transferde ilk takviyesini gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den golcü Emersonn Correia da Silva'yla 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya Serie A'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki Emersonn, 2 kez ilk 11'de maça başladı, 388 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi. Sambacı, Göztepe'nin bu sezon 6. Brezilyalı futbolcusu oldu.

GÜÇ VERİYORSUNUZ

GÖZTEPE, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği, Athletico Paranaense'den yıldız golcüsü Romulo'nun 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu da kullanarak 2028'e kadar imza attı. Bu sezon 18 maçta 10 gol, 6 asist yapan 22 yaşındaki Brezilyalı forvet, "Bu kulüpteki ilk günden beri yanımda olduğunuz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bana devam etmem için güç veriyorsunuz. Büyük hayaller için birlikte savaşmaya devam edelim" dedi.

GELECEĞİ PARLAK İSİMLER ARASINDA

Göztepe'nin Athletico Paranaense'den yeni transferi Emersonn, Brezilya'da gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor. Daha önce Brezilya U-17 ve U-16 Milli Takım formalarını giymiş, 2024'te CAP U20 formasıyla 31 karşılaşmada 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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