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Haberler Süper Lig Bardhi Bodrum FK'da

Bardhi Bodrum FK'da

Düşme hattındaki Bodrum FK, Trabzonspor’dan ayrılan 29 yaşındaki Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi’yle anlaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Bardhi Bodrum FK'da

Trabzonspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi, Süper Lig'de kalıyor. Fırtına'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcu arasında yer alan Bardhi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti. Tecrübeli hücumcu, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Muğla ekibiyle anlaşma sağlayan Makedon milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini yeşil-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere Bodrum'a gitti. Bardhi, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 13 karşılaşmada, 1 asistlik performans sergiledi. 2022-23'te İspanyol ekibi Levante'den 3 milyon euro'ya transfer edilmişti.

4 oyuncu hedefimiz var

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer müjdesi verdi. Demirel, "Pozisyon üretiyoruz ama sonuçlandırmada etkili olamıyoruz. Şu an 4-5 puan daha yukarıda olabilirdik. Devre arası transferleri kolay değil. Bize sunulanlara değil, istediğimiz oyunculara yöneliyoruz. 3-4 oyuncu hedefimiz var. Gelecek arkadaşlarla takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" diye umut dağıttı.

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