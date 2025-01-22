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Haberler Süper Lig Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

TFF, Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. İşte o isimler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 16:30
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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 OCAK CUMA:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 OCAK PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 OCAK PAZARTESİ:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu

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