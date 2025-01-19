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Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak için mücadele eden deplasman takımı ile Avrupa kupalarında yer almak için sahaya çıkan ev sahibi takım karşılaşmadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran ve Sami Uğurlu ile yola devam eden deplasman takımı, son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanla 11. sırada yer alıyor. 30 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa kupaları için ilk 4'e girmek isteyen Arda Turan'ın öğrencileri ise geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin ardından seri yakalamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 12:30
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İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 20. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran deplasman takımı, Sami Uğurlu ile küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 22 puanla 11. sırada yer alan deplasman takımı, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Akdeniz temsilcisini ağırlayan Eyüpspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 30 puanla 6. sırada yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, Avrupa kupalarına katılmak için ilk 4'te yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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