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Haberler Süper Lig Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Göztepe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak için mücadele eden deplasman takımında Alex de Souza ile yollar ayrılırken, yerine Emre Belözoğlu getirildi. Son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 21 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, yeni teknik direktörü ile çıkış arıyor. 31 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 11:00
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Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Göztepe - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 20. hafta müsabakasında Göztepe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme ve üst sıra hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran deplasman takımı, Emre Belözoğlu ile çıkış arıyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 21 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor, kritik karşılaşmayı kazanarak üst üste alınan kötü sonuçlara son vermek istiyor. Bu hafta Onvo Antalyaspor'u ağırlayan Göztepe ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 31 puanla 4. sırada yer alan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

GÖZTEPE - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YENİ GÖREVİNDE İLK SINAVI

Süper Lig'de son 3 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile anlaştığını açıkladı. Göztepe maçında takımın başında olması beklenen çalıştırıcının ilk maçında nasıl bir sınav vereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Akdeniz temsilcisi, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

ROMULO ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Süper Lig'de gösterdiği performansla her hafta adından söz ettirmeyi başaran Göztepe'nin hücum oyuncusu Romulo, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Stanimir Stoilov'un en çok tercih ettiği isimlerin başında gelen Romulo, bu sezon oynadığı 16 maçta 9 defa fileleri havalandırdı. 5 kez de gol pası veren 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun yerine Antalyaspor maçında Matsuki'nin forma giymesi bekleniyor.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

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