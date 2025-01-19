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Haberler Süper Lig Antep'te seri sonu

Antep'te seri sonu

Gaziantep FK, evinde düşme hattındaki Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Sahasında 7'de 7 yapma fırsatını kullanamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Antep'te seri sonu

Ligde evinde 7'de 7 yapan Gaziantep FK, Bodrum engelini aşamadı. 17'de Sorescu'nun vuruşu direkten dönerken, kırmızı-siyahlılar Ege ekibinin savunmasını aşamadı. Yeşil-beyazlılar da Taylan ve Celal'le gole yaklaştı ancak çerçeveyi bulamadı ve maç 0-0 bitti. Gaziantep FK evindeki yenilmezlik serisini 9'a taşıdı. Bodrum ise 4 maçtır kazanamıyor.

İNAN: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İnan, "lk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik" değerlendirmesinde bulundu.

ARTIK SKOR YAPMALIYIZ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan bizim için önemli ama skor yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

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