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Haberler Süper Lig TFF'den ağır cezalar

TFF'den ağır cezalar

Futbol Disiplin Talimatı’nda değişikliğe giden TFF üst limit olarak; yöneticilere 3 milyon, kulüplere 5 milyon, futbolcular ve görevlilere 1.5 milyon TL ceza kesecek

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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TFF'den ağır cezalar

TFF'nin yeni talimatnamesine göre; Federasyon ve hakemler hakkındaki açıklamalara verilebilecek yeni cezalar belli oldu. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere kulüpler ile yöneticilerin açıklamalarını kontrol altına almayı düşündüklerini belirterek, bu durumun devamı halinde ağır cezalar vereceklerini söyledi. Ardından TFF Yönetim Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verildi ve cezalarda büyük bir artışa gidildi.

F.BAHÇE VE G.SARAY REKABETİ KIRICI

Mecnun Otyakmaz, Türk futbolunda huzur ortamının sağlanmasına ihtiyaç olduğunu düşündükleri için Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasına geçilmesine karar verdiklerini aktardı. Otyakmaz şunları söyledi: Hakemlerimizi biraz motive etmek ve onlara sahip çıkmak adına baştan beri yabancı hakeme karşı olduğumuzu söylemiştik. Ancak toplumdan ve kamuoyundan gelen tepkilere baktığımızda bir memnuniyetsizlik söz konusuysa, onları da fazla yıpratmadan, eğitimlerini arttırarak ve yabancı hakemden de faydalanarak bu krizi çözmeyi planladık.

HUZUR ORTAMINA İHTİYACIMIZ VAR

Geçen sezon ligin son haftalarında bu uygulanmıştı. Bir şekilde en azından huzur ortamının sağlanması açısından karşılık alınmıştı. Yine böyle bir huzur ortamına ihtiyacımız olduğunu düşündük. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet gerçekten biraz kırıcı da olabiliyor. Dolayısıyla bu, biraz huzuru ve ortamı bozuyor. Bir sükunet sağlanması açısından pratik bir çözüm olduğunu düşündük. Ancak bu tabii yine Türk hakemlerine güvendiğimizi, onların eğitimine devam edip en kısa sürede de Türk hakeminin özüne geri dönme idealimizden de bizi vazgeçirmedi.

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