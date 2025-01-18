Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 20. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Volkan Demirel ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 15 puanla 17. sırada yer alan deplasman takımı, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Bodrum'u ağırlayan Gaziantep FK ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 25 puanla 8. sırada yer alan Selçuk İnan'ın öğrencileri, üst sıralarda yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.