Tarih yazacağız

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşamak istediklerini söyledi. Beşiktaş karşısında en iyi sonucu almaya çalışacaklarını vurgulayan Reis, "Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Ligin ikinci yarısını da 2 puan ortalaması ile devam ettirebilirsek, bu bizim adımıza çok iyi olur. Kesinlikle bunu başarmak zor ancak başarmak istiyoruz. Önümüzdeki hedeflerle alakalı insanlar Avrupa kupalarını hayal ediyor olabilir. Birincil hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmayı garantiledikten sonraki hedefim, Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşamak istiyoruz. Hedefimiz bu olacak" diye iddialı konuştu.