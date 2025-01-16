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Haberler Süper Lig PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

Son dakika Süper Lig haberi | PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e 450 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 600 bin TL para cezası verdi. İşte detaylar... (Süper Lig haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 19:35 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 19:50
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PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı. Kulüpler ve yöneticilere yönelik çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda milyonlarca liralık para cezası kesildi.

METİN ÖZTÜRK'E 450 BİN TL CEZA

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 450 bin TL para cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON 208 BİN TL CEZA

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ise birden fazla ihlal nedeniyle ağır bir ceza kesildi. Sportmenliğe aykırı açıklamalar, saha olayları ve çirkin/kötü tezahüratlar nedeniyle kulübe toplamda 2 milyon 208 bin TL para cezası verildi.

GALATASARAY'A 390 BİN TL CEZA

Galatasaray Spor Kulübü, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 390 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 11.01.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 12.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 390.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinde düzenlenen tekerrür hükmü uygulanarak 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT A, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT C-D ve ŞEHİTLER GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN GÜNEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-b maddesi uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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