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Haberler Süper Lig İç sahada kral

İç sahada kral

Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor’u da yıktı, üst üste 6. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı ekibin tek golünü Okereke attı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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İç sahada kral

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Gaziantep FK evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Gaziantep iç sahada üst üste 6. galibiyetini alarak dikkat çekti. Selçuk İnan'ın takımı bu sezon sahasında son 8 lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlikle 20 puan topladı. Adana Demir ise ligde toplamda 14. yenilsini aldı ve 5 puanla son sırada kalmaya devam etti. Gaziantep maça hızlı başlerken 4'te Sorescu'nun asistinde Okereke ağları havalandırdı ve skoru 1-0'a taşıdı. Elde ettiği bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Gaziantep FK, Süper Lig'de 8. sıraya yükseldi. Kırmızısiyahlı takımın ayrıca Süper Lig'deki yenilmezlik serisi de 3 maça çıkmış oldu.

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