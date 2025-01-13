İç sahada kral

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Gaziantep FK evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Gaziantep iç sahada üst üste 6. galibiyetini alarak dikkat çekti. Selçuk İnan'ın takımı bu sezon sahasında son 8 lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlikle 20 puan topladı. Adana Demir ise ligde toplamda 14. yenilsini aldı ve 5 puanla son sırada kalmaya devam etti. Gaziantep maça hızlı başlerken 4'te Sorescu'nun asistinde Okereke ağları havalandırdı ve skoru 1-0'a taşıdı. Elde ettiği bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Gaziantep FK, Süper Lig'de 8. sıraya yükseldi. Kırmızısiyahlı takımın ayrıca Süper Lig'deki yenilmezlik serisi de 3 maça çıkmış oldu.