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Haberler Süper Lig Göztepe 5-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Göztepe 5-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle birlikte 31 puanla 4. sıraya yükseldi. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:02
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Göztepe 5-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada David Tijanic, 52. dakikada Juan Santos da Silva, 78. dakikada Romulo, 86. dakikada Victor Hugo ve 90+3. dakikada İsmail Köybaşı'ndan geldi. Kasımpaşa'da Nicholas Opoku 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe, Süper Lig'de 31 puanla 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek, Kasımpaşa ise Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

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