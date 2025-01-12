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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio: "Trabzonspor, farklı bir galibiyet aldı."

Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio: "Trabzonspor, farklı bir galibiyet aldı."

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a 5-0 yenilen Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, rakiplerinin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:32
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Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio: "Trabzonspor, farklı bir galibiyet aldı."

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, farklı mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Trabzonspor farklı bir galibiyet aldı. Maçın sonucuna baktığımızda galibiyeti hak ettiklerini de görüyoruz." dedi.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Aurelio, "İlk anlarda çok net pozisyonlarımız vardı, bunları değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golde ise pozisyon açıkçası tartışmaya açık, şüpheli bir pozisyon olarak nitelendiriyorum. Benim için açıkçası faul olan bir pozisyondu. Bu golden sonra takımımız geriye düştü ve etkinliğimizi yitirdik. Trabzonspor, bu şekilde farklı bir galibiyet aldı." diye konuştu.

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