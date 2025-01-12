Başakşehir - Galatasaray ŞİFRESİZ İZLE | RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşan takımlar 2-2'lik beraberlikle mücadeleden ayrılmıştı. İkinci randevu olarak görülen kritik maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini beklemeye geçen takımlarda ilk 11'lerin nasıl olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile 8 puan farkı korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanından 3 puan ile çıkmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde son haftalarda çıkış gösteren RAMS Başakşehir, eksik oyuncularına rağmen etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Ev sahibi takım olarak mücadeleyi kazanmak isteyen turuncu-lacivertliler, 7. sıradan yukarıya doğru çıkmayı amaçlıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GABRIEL SARA'DAN ŞOK SAKATLIK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir maçına sonradan dahil olan Gabriel Sara'nın sakatlandığı açıklandı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sara'nın Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Hamza, Lima, Pelkas, Kemen, Deniz Türüç, Djalo, Figueiredo, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

PIATEK İLE VICTOR OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de 17 maçta 12 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alan Krzysztof Piatek, Galatasaray maçını da boş geçmek istemiyor. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1 gol atan Polonyalı golcü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak dünya gündeminde yerini alan Victor Osimhen ise 12 maçta 10 gol atarak gol krallığı yarışında Piatek'i takip ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında rahatsızlığından dolayı forma giyemeyen Nijeryalı yıldız ismin, Başakşehir karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA PUAN KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray ligde zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarına konuk olan sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerini mağlup ederek, 18 hafta sonunda 47 puan topladı.

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Galatasaray 37. randevularına hazırlanıyor. Oynanan karşılaşmalardan 18'inde sarı-kırmızılılar üstünlük sağlarken, 9 maçı da Başakşehir kazandı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY KARŞISINDA KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını da kazanamadı. Çağdaş Atan yönetiminde 19. haftada oynanacak karşılaşmada 3 puanı alan taraf olmak isteyen turuncu-lacivertliler, etkili bir oyun ortaya koymak istiyor.

GALATASARAY NAMAĞLUP BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Young Boys karşısında kaybeden sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

GALATASARAY'DA 3 İSİM SINIRDA

RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray'da 3 isim sınırda yer alıyor. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sahaya çıkacak bu isimler kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan isimler:

-Fernando Muslera -Abdülkerim Bardakcı -Barış Alper Yılmaz

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Ayberk Demirbaş üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.