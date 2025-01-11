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Haberler Süper Lig Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından çıkmak için mücadele eden Hatayspor sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ev sahibi takım, son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puanla 18. sırada yer alıyor. 21 puanla 1. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Rizespor ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 12:50
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Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ev sahibi takım, son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta deplasmana konuk olacak Rizespor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 21 puanla 11. sırada yer alan İlhan Palut'un öğrencileri, üst sıralarda yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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