Yabancı hakem çağrısı

Göztepe, Galatasaray maçındaki hakem hatalarını hatırlattı ve yaptığı açıklamada; "Geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır" ifadelerini kullandı. Göztepe bugün TFF'ye gidecek.

SAMSUN ARA VERMEDİ

İkinci yarının ilk maçında Trabzonspor'u evinde Holse'nin attığı gollerle 2-1 yenen Samsunspor, ara vermeden Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

EYÜP'TE MORALLER YERİNDE

Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup eden Eyüpspor'da moraller yerinde. İkinci yarıya da galibiyetle başlamanın sevincini yaşayan eflatun-sarılılar, hedefini Avrupa kupaları olarak belirledi.