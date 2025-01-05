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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, "Oyun olarak ben mutluyum, mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 19:46
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: İstediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var

Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta cömertçe kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu özellikle son dakikadakine çok üzüldüklerini ifade eden Demirel, "Şu bir gerçek. Oyun olarak ben mutluyum, mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. İlk yarı oyuna fazla giremedik. İkinci yarı ise topu yere indirdik. Bu sırada yediğimiz gol bizi demoralize etti ama yaptığımız değişikliklerle oyunda üstünlük kurduk ve daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Bugün 2 puanı kaçırdık. Kayserispor da çok iyi mücadele etti." diye konuştu.

Demirel, transferle ilgili soruya "Transferlerle gerçekten çok uğraşıyoruz. İnşallah 4-5 yeni, ligi bilen oyuncunun geleceğini düşünüyorum. Devre arası transferi zor. Biraz zaman alacak gibi görünüyor." cevabını verdi.

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