Bodrumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Bodrumspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Bodrumspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 14 puanla 17. sırada yer alan Bodrumspor, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından Nurettin Açıkalın'ın başkan olarak seçildiği Kayserispor'da ise Sinan Kaloğlu ile yola devam kararı alındı. Bu hafta oynayacağı rakibinin 1 puan ile 1 sıra üstünde yer alan sarı-kırmızılılar, maçı kazanarak puanını 18'e çıkartmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Bodrumspor - Kayserispor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BODRUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Bodrumspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.