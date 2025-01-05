  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Deplasmanda 1 puan almak önemliydi

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Deplasmanda 1 puan almak önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, karşılaşmada iki takımın da kazanmayı çok istediğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 19:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Deplasmanda 1 puan almak önemliydi

Kaloğlu, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum'a mutlak kazanmak için geldiklerini, maçın ilk yarısında kontrolün de kendilerinde olduğunu anlatan Kaloğlu, "İlk yarı çok üretken olamadık, rakip de üretken değildi. İkinci yarının başında attığımız golle aslında planımız işlemeye başlamıştı. Farkı artıramadık. Rakip de risk aldı, güzel de bir gol attılar. Maç riskli bir duruma evirildi, git gele döndü. Son dakikalar biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. İki takım da kazanmayı istedi. Deplasmanda 1 puan almak önemliydi." diye konuştu.

Kaloğlu, bir gazetecinin transferle ilgili sorusuna ise "Eksiklerimiz ve ihtiyacımız da var aslında. Maalesef tahtamız kapalı olduğu için Mayıs'a kadar transfer yapamıyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı
Sane'den G.Saray kararı
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi tarihte?
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık"
Jose Mourinho: Dün skandal izledik
Başkan Erdoğan'dan Fırtına'ya müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Demirel: İstediklerimizi yapmaya çalışan... Demirel: İstediklerimizi yapmaya çalışan... 19:46
Kaloğlu: 1 puan önemliydi Kaloğlu: 1 puan önemliydi 19:40
F.Bahçe tribünlerinden istifa çağrısı F.Bahçe tribünlerinden istifa çağrısı 19:07
Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı Sergen Yalçın görüşmesi sonuçlandı 18:37
Fenerbahçe-Hatayspor | CANLI Fenerbahçe-Hatayspor | CANLI 18:33
Başkan Erdoğan'dan Fırtına'ya müjde! Başkan Erdoğan'dan Fırtına'ya müjde! 18:19
Daha Eski
Jose Mourinho: Dün skandal izledik Jose Mourinho: Dün skandal izledik 18:14
İstanbulspor'dan farklı tarife! İstanbulspor'dan farklı tarife! 18:06
F.Bahçe'nin Hatayspor 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Hatayspor 11'i belli oldu! 17:34
PSG - Monaco maçı yayın bilgileri PSG - Monaco maçı yayın bilgileri 17:08
Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda? 16:45
Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi Mikautadze için rekor teklif! Böyle rakam görülmedi 16:33