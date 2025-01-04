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Haberler Süper Lig Antalyaspor - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Antalyaspor - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Antalyaspor - Eyüpspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 17:40
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Antalyaspor - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Eyüpspor maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Tayfur, Melih, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.

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