Antalyaspor - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor.
Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.
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ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Eyüpspor maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.
Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Tayfur, Melih, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.