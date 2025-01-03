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Haberler Süper Lig Alanyaspor - Konyaspor | CANLI İZLE

Alanyaspor - Konyaspor | CANLI İZLE

Alanyaspor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Alanyaspor ile Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 19:49 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 20:10
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Alanyaspor - Konyaspor | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Konyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Makouta, Efecan, Ui-jo Hwang, Cordova.

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Pedrinho, Jevtovic, Aleksic, Ndao, Prip, Umut Nayir.

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