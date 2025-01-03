Alanyaspor - Konyaspor | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Konyaspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Makouta, Efecan, Ui-jo Hwang, Cordova.
Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Pedrinho, Jevtovic, Aleksic, Ndao, Prip, Umut Nayir.