Eyüpspor Yalçın Kayan transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Göztepe'den Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun. Yalçın Kayan: ikas Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yalçın Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca,… pic.twitter.com/075G3dKssh — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 2, 2025