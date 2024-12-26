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Haberler Süper Lig ��şte 5 haftalık program

İşte 5 haftalık program

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta programları açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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İşte 5 haftalık program

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta programları açıklandı. 3 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren başlayacak 5 haftalık Süper Lig programı şöyle oluştu:

18. HAFTA PROGRAMI

3 OCAK 2025 CUMA

20:00 ÇAYKUR RİZE-BEŞİKTAŞ

20:00 ALANYASPOR-KONYASPOR

4 OCAK 2025 CUMARTESİ

13:30 ADANA DEMİR-BAŞAKŞEHİR

16:00 ANTALYASPOR-EYÜPSPOR

19:00 GALATASARAY-GÖZTEPE

20:00 SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR

5 OCAK 2025 PAZAR

13:30 KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK

16:00 BODRUM FK-KAYSERİ

19:00 FENERBAHÇE-HATAYSPOR

SİVASSPOR (BAY)

19. HAFTA PROGRAMI

11 OCAK 2025 CUMARTESİ

13:30 KAYSERİ-SAMSUNSPOR

16:00 HATAYSPOR-ÇAYKUR RİZE

19:00 BEŞİKTAŞ-BODRUM FK

12 OCAK 2025 PAZAR

13:30 SİVASSPOR-ALANYASPOR

16:00 TRABZONSPOR-ANTALYASPOR

19:00 GAZİANTEP FK-ADANA DEMİR

19:00 BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY

13 OCAK 2025 PAZARTESİ

20:00 KONYASPOR-FENERBAHÇE

20:00 GÖZTEPE-KASIMPAŞA

EYÜPSPOR (BAY)

20. HAFTA PROGRAMI

17 OCAK 2025 CUMA

20:00 HATAYSPOR-GALATASARAY

18 OCAK 2025 CUMARTESİ

13:30 BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZE

16:00 GAZİANTEP FK-BODRUM FK

19:00 BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR

19 OCAK 2025 PAZAR

13:30 GÖZTEPE-ANTALYASPOR

16:00 KONYASPOR-KASIMPAŞA

19:00 ADANA DEMİR-FENERBAHÇE

19:00 EYÜPSPOR-ALANYASPOR

20 OCAK 2025 PAZARTESİ

20:00 TRABZONSPOR-SİVASSPOR

KAYSERİSPOR (BAY)

20. HAFTA PROGRAMI

17 OCAK 2025 CUMA

20:00 HATAYSPOR-GALATASARAY

18 OCAK 2025 CUMARTESİ

13:30 BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZE

16:00 GAZİANTEP FK-BODRUM FK

19:00 BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR

19 OCAK 2025 PAZAR

13:30 GÖZTEPE-ANTALYASPOR

16:00 KONYASPOR-KASIMPAŞA

19:00 ADANA DEMİR-FENERBAHÇE

19:00 EYÜPSPOR-ALANYASPOR

20 OCAK 2025 PAZARTESİ

20:00 TRABZONSPOR-SİVASSPOR

KAYSERİSPOR (BAY)

22. HAFTA PROGRAMI

31 OCAK 2025 CUMA

20:00 EYÜPSPOR-SİVASSPOR

20:00 KONYASPOR-BODRUM FK

1 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ

13:30 HATAYSPOR-ANTALYASPOR

16:00 KAYSERİ-TRABZONSPOR

19:00 BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR

2 ŞUBAT 2025 PAZAR

13:30 ADANA DEMİR-KASIMPAŞA

16:00 GÖZTEPE-ALANYASPOR

19:00 FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZE

3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ

20:00 GAZİANTEP FK-GALATASARAY

BEŞİKTAŞ (BAY)

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