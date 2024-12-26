İşte 5 haftalık program

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta programları açıklandı. 3 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren başlayacak 5 haftalık Süper Lig programı şöyle oluştu:
18. HAFTA PROGRAMI
3 OCAK 2025 CUMA
20:00 ÇAYKUR RİZE-BEŞİKTAŞ
20:00 ALANYASPOR-KONYASPOR
4 OCAK 2025 CUMARTESİ
13:30 ADANA DEMİR-BAŞAKŞEHİR
16:00 ANTALYASPOR-EYÜPSPOR
19:00 GALATASARAY-GÖZTEPE
20:00 SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR
5 OCAK 2025 PAZAR
13:30 KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK
16:00 BODRUM FK-KAYSERİ
19:00 FENERBAHÇE-HATAYSPOR
SİVASSPOR (BAY)
19. HAFTA PROGRAMI
11 OCAK 2025 CUMARTESİ
13:30 KAYSERİ-SAMSUNSPOR
16:00 HATAYSPOR-ÇAYKUR RİZE
19:00 BEŞİKTAŞ-BODRUM FK
12 OCAK 2025 PAZAR
13:30 SİVASSPOR-ALANYASPOR
16:00 TRABZONSPOR-ANTALYASPOR
19:00 GAZİANTEP FK-ADANA DEMİR
19:00 BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY
13 OCAK 2025 PAZARTESİ
20:00 KONYASPOR-FENERBAHÇE
20:00 GÖZTEPE-KASIMPAŞA
EYÜPSPOR (BAY)
20. HAFTA PROGRAMI
17 OCAK 2025 CUMA
20:00 HATAYSPOR-GALATASARAY
18 OCAK 2025 CUMARTESİ
13:30 BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZE
16:00 GAZİANTEP FK-BODRUM FK
19:00 BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR
19 OCAK 2025 PAZAR
13:30 GÖZTEPE-ANTALYASPOR
16:00 KONYASPOR-KASIMPAŞA
19:00 ADANA DEMİR-FENERBAHÇE
19:00 EYÜPSPOR-ALANYASPOR
20 OCAK 2025 PAZARTESİ
20:00 TRABZONSPOR-SİVASSPOR
KAYSERİSPOR (BAY)
20. HAFTA PROGRAMI
17 OCAK 2025 CUMA
20:00 HATAYSPOR-GALATASARAY
18 OCAK 2025 CUMARTESİ
13:30 BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZE
16:00 GAZİANTEP FK-BODRUM FK
19:00 BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR
19 OCAK 2025 PAZAR
13:30 GÖZTEPE-ANTALYASPOR
16:00 KONYASPOR-KASIMPAŞA
19:00 ADANA DEMİR-FENERBAHÇE
19:00 EYÜPSPOR-ALANYASPOR
20 OCAK 2025 PAZARTESİ
20:00 TRABZONSPOR-SİVASSPOR
KAYSERİSPOR (BAY)
22. HAFTA PROGRAMI
31 OCAK 2025 CUMA
20:00 EYÜPSPOR-SİVASSPOR
20:00 KONYASPOR-BODRUM FK
1 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ
13:30 HATAYSPOR-ANTALYASPOR
16:00 KAYSERİ-TRABZONSPOR
19:00 BAŞAKŞEHİR-SAMSUNSPOR
2 ŞUBAT 2025 PAZAR
13:30 ADANA DEMİR-KASIMPAŞA
16:00 GÖZTEPE-ALANYASPOR
19:00 FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZE
3 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ
20:00 GAZİANTEP FK-GALATASARAY
BEŞİKTAŞ (BAY)