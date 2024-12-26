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Haberler Süper Lig Hakan Çalhanoğlu Süper Lig'e transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!

Hakan Çalhanoğlu Süper Lig'e transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu babasıyla kurmuş olduğu futbol merkezinde düzenlenen turnuvaya katıldı. Çalhanoğlu bu turnuvada A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin özellikle Süper Lig'e transfer durumuna dair verdiği cevap gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 20:02
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Hakan Çalhanoğlu Süper Lig'e transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!

A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Hakan Çalhanoğlu babasıyla kurmuş olduğu futbol merkezinde düzenlenen turnuvaya katıldı.

Çalhanoğlu bu turnuvada A Spor'a özel dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İtalya Seria ekiplerinden Inter'de boy gösteren başarılı oyuncunun özellikle Süper Lig'e transfer durumuna dair o soruya vermiş olduğu cevap gündem oldu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Amacımız burada bir aile ortamı kurmak, turnuva da çok güzel geçti.

"BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİNDE OLMAK GÜZELDİ"

Ballon d'Or ödül töreninde olmak güzeldi. İnşallah bu ödül, Arda, Kenan, Semih gibi gençlerimize nasip olur.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK"

Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek. Kolay olmayacak ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

SÜPER LİG'E TRANSFERİ HAKKINDA...

"Bilmiyorum, Inter'de çok mutluyum. Bu konu benim için bitmiştir."

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