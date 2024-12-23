Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. RAMS Başakşehir'in ev sahibi olduğu mücadelede Alper Akarsu düdük çalıyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa mücadelesi 23 Aralık saat 20:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başladı. Karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Duarte, Lima, Berat, Szysz, Crespo, Kemen, Figueiredo, Piatek

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Da Costa