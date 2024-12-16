Sivasspor teknik direktör Ömer Erdoğan'ı açıkladı!

Sivasspor, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdiğini resmen duyurdu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, perşembe günü imzayı atarak göreve başlayacak. Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Erdoğan, 29 Ekim 2023'ten bu yana takım yönetmiyordu.
Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ilk maçına 21 Aralık Cumartesi günü Samsunspor karşısında çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın bilgi ve birikimiyle takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inanıldığı belirtildi. İşte Sivasspor'un o açıklaması:
Net Global Sivasspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer… pic.twitter.com/7n25iqfLOE— Sivasspor (@Sivasspor) December 16, 2024