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Haberler Süper Lig Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile sezona etkili başlayan sarı-kırmızılılar, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Rıza Çalımbay önderliğinde beklenilen çıkışı gösteremeyen Hatayspor'da 3 puanı alarak kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 10:20
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Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'e bu sezon çıkan ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile etkili bir başlangıç yapan Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'a konuk olacak. 2024-2025 sezonuna istenilen başlangıcı yapamayan ve 8 puan toplayabilen Hatayspor ise rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay önderliğinde karşılaşmaya hazırlanan ev sahibi takım, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Göztepe maçı 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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