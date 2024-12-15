Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında önemli maçlar sahne alacak. Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, aynı haftada Galatasaray ile Trabzonspor da kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda da namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, 15 hafta sonunda en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Malmö maçında 2-2 berabe kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Davinson Sanchez sakatlanarak oyundan çıkarken, bordo-mavililer karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sivasspor maçının ardından tedavilerine devam edilen Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceği ise futbolseverler tarafından arama motorlarına soruluyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ve 16 puanla 15. sırada yer alan Trabzonspor ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadelede puan ya da puanlar kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz oynayacak mı? GS TS muhtemel 11'ler...

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ya oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY SON DAKİKADA 3 PUANI KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olan Galatasaray, son dakikalarına kadar 2-1 önde götürdüğü maçta kalesine gelen gole engel olamadı. Mücadelenin son dakikalarında 2. golü yiyen sarı-kırmızılılar, ilk defa oynadığı İsveç temsilcisi karşısında berabe kaldı.

Avrupa'da oynanan mücadelerin sonunda yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

DAVINSON SANCHEZ SAKATLANDI MI?

Malmö maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Kerem Demirbay'a bırakan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sakatlanıp sakatlanmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı hakkında Teknik Direktör Okan Buruk'tan açıklama gelirken, Sanchez'in Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliği koruyor.

"ÖNEMLİ BİR ŞEY ÇIKMADI"

Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, "Davinson'un MR'ı çekildi ve önemli bir şey çıkmadı. Korktuğumuz gibi büyük bir şey çıkmadı. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA SEVİNDİREN HABER

Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da sakat futbolculardan sevindiren haber geldi. Sakatlığı bulunan ve bir süredir kadroda yer alamayan Kaan Ayhan'ın antrenmanlara çıkabileceği açıklandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE VICTOR OSIMHEN TRABZONSPOR KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Bir süredir tedavilerine devam edilen futbolcuların ağrılarının giderek azaldığı belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'ın tedavisine devam edilirken, iyileşen Victor Osimhen'in Trabzonspor karşısında şans bulması bekleniyor.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, kötü gidişe dur demek istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak bir maç eksikle 15. sırada bulunan bordo-mavililer, küme düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor, namağlup rakibi karşısında çıkış arıyor. Rams Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, puan veya puanlar almayı hedefliyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇLARININ KAZANANI

Galatasaray ile Trabzonspor tarihleri boyunca 139 maça çıktı. Bu maçlardan 32'si berabere tamamlanırken, 45 mücadeleden Trabzonspor galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalardan 62'sinde ise üstün gelen taraf Galatasaray oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Nelson, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai Yunus, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Eren Elmalı, Draguş, Banza

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu:

Premium: 18.500 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 7.500 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 4.500 TL

Kategori 5: 3.500 TL

Kategori 6: 2.500 TL

Kategori 7: 1.200 TL

Kategori 8: 1.000 TL