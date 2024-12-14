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Haberler Süper Lig Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alex de Souza ile son haftalarda başarılı sonuçlar elde eden ev sahibi takım, kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 09:44
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Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Alex de Souza ile son haftalarda başarılı bir performans gösteren ev sahibi takım, kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor karşısında hata yapmak istemiyor. Burak Yılmaz'ın ardından göreve getirilen Sinan Kaloğlu ile küme düşme hattından çıkan ve deplasmanda başarılı sonuçlar ede eden sarı-kırmızılılar, kritik mücadelede 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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