Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor maçı haftaya damga vuracak. Ligin 16. haftasında oynanacak karşılaşmanın sonucu tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şenol Güneş yönetiminde beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızlılar ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Avrupa'da oynanan maçta Davinson Sanchez'in de sakatlanarak çıktığı Galatasaray'da, Trabzonspor maçında nasıl bir ilk 11'in çıkacağı araştırılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde namağlup bir şekilde sezona devam eden sarı-kırmızlılar, zirve yarışında 3 puanı kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Victor Osimhen oynayacak mı? GS TS muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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GALATASARAY MALMÖ KARŞISINDA 3 PUANI KAÇIRDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olan Galatasaray, son dakikalara 2-1 üstün girdiği maçta kalesini gole kapatamadı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlanırken, sarı-kırmızılılar puanını 12'ye çıkardı.

DAVINSON SANCHEZ'DEN KORKUTAN SAKATLIK

Malmö karşılaşmasının 32. dakikasında kendini yere bırakarak değişiklik isteyen Davinson Sanchez, yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Doktor Yener İnce ve ekibi deneyimli savunma oyuncusu için tedaviye devam ederken, Davinson Sanchez'in Trabzonspor maçında oynamasına zor gözüyle bakılıyor.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Kasımpaşa karşısında 2-2 berabere kalarak 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişe son vermek istiyor. 15 hafta sonunda 16 puan toplayabilen bordo-mavililer, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde puan veya puanlar almak istiyor.

VICTOR OSIMHEN TRABZONSPOR KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynayacak Galatasaray'da eksiklerin artması Okan Buruk ve ekibini düşündürüyor. Son olarak Davinson Sanchez'in sakatlandığı sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi.

Ağrılarının azaldığı belirtilen Osimhen'in Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanacak Galatasaray - Trabzspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Nelson, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai Yunus, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Eren Elmalı, Banza, Draguş

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Galatasaray ile Trabzonspor arasında tam 139 maç oynandı. Bunlardan 32'si berabere tamamlanırken, 45'inde ise Trabzonspor galip geldi. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 62 maçı ise Galatasaray kazandı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafıdan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak. 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları satışa çıktı. En uygun bilet fiyatı ise 1 bin TL olarak açıklandı. İşte GS TS maçı bilet fiyatları:

Premium: 18.500 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 7.500 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 4.500 TL

Kategori 5: 3.500 TL

Kategori 6: 2.500 TL

Kategori 7: 1.200 TL

Kategori 8: 1.000 TL