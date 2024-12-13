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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör İlhan Palut ile iyi bir performans gösteren Rizespor, Konyaspor karşısında puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Ali Çamdalı ile yollarını ayırıp, yerine Recep Uçar'ı getiren Konyaspor ise Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:20
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Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör İlhan Palut önderliğinde bu sezon 15 maça çıkan ev sahibi ekip, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor. Rize deplasmanına gidecek olan Konyaspor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde aynı puanla 8. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan deplasman takımı, puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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